POL-GT: Unfallflucht am Westring - 17-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagabend (26.10., 19.48 Uhr) befuhr eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin den Westring in Richtung Nordring. Als sie nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen ihr und einem von dem Parkplatz kommenden Autofahrer. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Es soll sich um ein silbernen Pkw gehandelt haben. Angaben zu der Person in dem Auto konnten nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

