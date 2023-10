POL-GT: Einbruch in der Schillstraße

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Auf der Pixeler Straße kam es am Freitagabend (27.10., 19.00 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger. Ein 74-jähriger Rheda-Wiedenbrücker befuhr mit einem VW die Pixeler Straße in Richtung Gütersloher Straße. Zur gleichen Zeit ging ein 55-jähriger Mann aus Essen zu Fuß am Fahrbahnrand der Pixeler Straße in gleiche Richtung. Aus ...

