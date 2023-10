Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am Freitagnachmittag (27.10.2023) ereignete sich um 15:36 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Kreisverkehr Brockhäger Straße/Rudolf-Diesel-Straße/Von-Stauffenberg-Weg. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 52-jähriger Mann aus Harsewinkel mit seinem Fahrrad die Brockhäger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Noch im Kreisverkehr befindlich kommt es zur Kollision des Radfahrers mit einem Pkw Toyota, der von einem 50-jährigen Beckumer geführt wurde. Dieser hatte den Radfahrer, der in Folge des Zusammenstoßes zu Boden fiel, vermutlich übersehen und war zuvor auf der Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Brockhäger Straße unterwegs. Der Harsewinkeler, der zur Unfallzeit offensichtlich keinen Fahrradhelm trug, wurde lebensgefährlich verletzt, vor Ort durch die Besatzung eines RTW und durch den hinzugezogenen Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn hinzugezogen. Das beschädigte Fahrrad war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 2500 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

