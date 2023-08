Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Karthaus/Einbruch in Werkstätten

Coesfeld (ots)

Vermutlich über einen Innenhof, gelangten Unbekannte am Wochenende in die Räumlichkeiten der Werkstätten in Karthaus. Hier hebelten sie eine Tür auf. Im Inneren betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Konkrete Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (5.8.) 14 Uhr und Montag 7 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell