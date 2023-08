Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Linnertstraße/Beschädigtes Auto gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Dülmen einen beschädigten schwarzen Kombi mit einem auswärtigen Kennzeichen. Am Samstag (5.8.) gegen 10.45 Uhr beschädigte eine Autofahrerin aus Dülmen das geparkte Auto auf dem Parkplatz des Hellweg Baumarkts. Als sie die Unfallstelle kurzzeitig verlassen hatte, entfernte sich das beschädigte Auto. Die Beschädigungen am Auto befinden sich im hinteren Bereich der Fahrerseite. Der Fahrzeugnutzer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

