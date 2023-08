Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Hinterweidenthal (ots)

Am Montag. 31.07.2023, gegen 20.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem PK Seat Leon die Hauptstraße in Hinterweidenthal in Fahrtrichtung Bundesstraße 10. Infolge Ablenkung bedingt durch eine intensive Gesprächsführung mit seinen Mitinsassen geriet der PKW-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurden die drei Mitfahrer auf der Rückbank leicht verletzt, die Beifahrerin erlitt einen Schock. Der Schaden dürfte sich auf ca. 7500.- Euro belaufen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe und anschließender Reinigung war die Hauptstraße in Hinterweidenthal kurzzeitig voll gesperrt. /pidn

