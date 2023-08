POL-PDPS: Widerstand nach Beziehungsstreitigkeiten

Zweibrücken (ots) - Zeit: 28.07.2023, 18:00 Uhr - 31.07.2023, 05:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Funkturm 2 und 14. SV: Bislang unbekannte Täter drangen nach Einschlagen eines Seitenfensters am Hauptgebäude eines Industriebetriebs (Am Funkturm 14) ins Firmeninnere ein, wo sie nach Aufbrechen einer Tür in ein Büro und einen Aufenthaltsraum gelangten. Die Räumlichkeiten wurde erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht, ...

mehr