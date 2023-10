PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mit Stein auf Baustelle geschlagen - zwei Männer verletzt +++ Ärger im Linienbus +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mit Stein geschlagen - zwei Männer verletzt, Bad Homburg von der Höhe, Kirdorf, Kirdorfer Straße, Freitag, 27.10.2023, 13:00 Uhr

(jn)Auf einer Bad Homburger Baustelle sind am Freitagnachmittag zwei Männer von einem weiteren Mann verletzt worden. Beide kamen zunächst in Krankenhäuser und erstatteten am Abend Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun nach weiteren Zeugen. Den Angaben der 28 und 34 Jahre alten Geschädigten aus Kelkheim nach, seien die beiden auf einer Baustelle in der Kirdorfer Straße infolge verbaler Streitigkeiten mit einem 61-jährigen Arbeitskollegen aus Bad Soden von diesem angegriffen worden. Dabei seien sie unter anderem mit einem Stein mehrfach ins Gesicht geschlagen und infolgedessen mit teils mittelschweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegengenommen werden.

2. Auseinandersetzung in Linienbus,

Oberursel, Nassauer Straße, Busbahnhof Oberursel, Sonntag, 29.10.2023, 13.30 Uhr

(jg)Am Sonntag, den 29.10.2023 kam es in einem Oberurseler Linienbus gegen 13.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bislang ungeklärter Ursache bespuckte der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 45-jährigen aus Oberursel handelt, den 59-jährigen Busfahrer und schlug anschließend einem weiteren Fahrgast ins Gesicht. Der Mann verließ den Bus am Oberurseler Busbahnhof und konnte von einer verständigten Streife der Polizei vor Ort angetroffen werden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem erhielt er einen Platzverweis.

3. Baustellendiebstahl,

Oberursel, Nassauer Straße, Freitag, 27.10.2023 17.00 Uhr bis Montag, 30.10.2023, 07.00 Uhr

(jg)Am vergangenen Wochenende wurde auf einer Baustelle in Oberursel in einen Werkzeugraum eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen auf das umzäunte Baustellengelände in der Nassauer Straße ein und verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem verschlossenen Raum. Aus diesem wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Diebstahl aus Geräteschuppen,

Grävenwiesbach, Thüringer Straße, Samstag, 28.10.2023, 17:00 Uhr - Sonntag, 29.10.2023, 09:00 Uhr

(jb) Zwischen Samstagnachmittag, 28.10.2023, 17:00 Uhr und Sonntagmorgen, 29.10.2023, 09:00 Uhr, betraten unbekannte Täter das Gartengrundstück eines Wohnhauses in Grävenwiesbach. Hier wurde durch sie ein Geräteschuppen aufgebrochen und betreten. Aus dem Schuppen entwendeten die Diebe mehrere Gartengeräte im Wert von schätzungsweise 1.000.- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

