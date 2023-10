PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Auseinandersetzung in Louisenstraße+++Verschiedene Wohnungseinbrüche+++Kleinkraftradfahrer gestürzt und schwerverletzt+++Verschiedene Unfallfluchten+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße

Tatzeit: Freitag, 27.10.2023, 20:55 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Louisenstraße in Bad Homburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 25-jährige Geschädigte verließ mit den beiden unbekannten Tätern ein Wohnhaus in der Louisenstraße. Nach vorangehenden verbalen Streitigkeiten warfen die beiden Täter den Geschädigten zu Boden und traten auf ihn ein. Der Geschädigte wurde dabei leichtverletzt. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 - Männlich - Ende 20 - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkle Oberbekleidung - Grüne Hose - Kurze Haare Täter 2 - Männlich - Ende 20 - Südländisches Erscheinungsbild - Kräftige Statur - Dunkel gekleidet

Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Oberer Reisberg

Tatzeit: Freitag, 27.10.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 27.10.2023, 21:00 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in Bad Homburg zu einem Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten sowohl die Terrassentür, als auch ein Fenster einzuschlagen, um sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dabei scheiterten sie und flohen unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Holzhausenstraße

Tatzeit: Samstag, 21.10.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, 28.10.2023, 23:30 Uhr

Im Tatzeitraum verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zum Einfamilienhaus. Sie durchsuchten das Haus nach Schmuck und Bargeld und entwendeten dieses. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel, Wallstraße

Tatzeit: Freitag, 20.10.2023 um 17:30 Uhr bis 28.10.2023 um 17:30 Uhr

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges Zutritt zum Wohnhaus der Geschädigten, indem sie ein Fenster im 1. OG aufhebelten. Das genaue Stehlgut ist derzeit nicht bekannt, es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Körperverletzung

Tatort: 61440 Oberursel, Holzweg-Passage

Tatzeit: Sonntag, 29.10.2023 um 01:50 Uhr

Der 31-jährige Geschädigte gab an, dass er vor einer Gaststätte von einer männlichen Person angegriffen wurde. Er habe mehrere Faustschläge in sein Gesicht bekommen und sei auf den Boden gefallen. Der Geschädigte war in der Folge leichtverletzt. Der unbekannte Täter kann nicht näher beschrieben werden. Er entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 6240-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: Weryweg, 61462 Königstein-Schneidhain

Tatzeit: Samstag, 14.10.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 27.10.2023, 16:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter beschädigten mehrere Informationstafeln der "Gedenkstätte der Absturzstelle auf dem Steinkopf", indem sie mit roter Farbe "46000 Tonnen auf Berlin" und "B17B24" auf die im Wald befindlichen Tafeln sprühten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266-0.

Sachbeschädigung an Haustür

Tatort: 61276 Wehrheim, Am Ried

Tatzeit: Dienstag, 17.10.2023 bis Mittwoch, 18.10.2023, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten, mutmaßlich durch Feuer, den unteren rechten Teil der Eingangstür des Mehrfamilienhauses der Geschädigten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Tannenwaldallee / Hindenburgring

Unfallzeit: Samstag, 28.10.2023, 11:21 Uhr

Am Samstagmittag befuhr ein 82-jähriger Bad Homburger mit seinem Kleinkraftrad die Tannenwaldallee in Bad Homburg. Aufgrund regennasser Fahrbahn kam er im Einmündungsbereich zum Hindenburgring zum Sturz und wurde dabei schwerverletzt. Er wurde umgehend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße

Unfallzeit: Donnerstag, 26.10.2023, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 26.10.2023, 18:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen silbernen Toyota Corolla Verso, im o.g. Zeitraum im Parkhaus der Hochtaunuskliniken. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die vordere rechte Stoßstange des Geschädigten. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße 128

Unfallzeit: Freitag, 27.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 28.10.2023, 15:30 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen PKW, BMW X1 in blau, im o.g. Zeitraum ordnungsgemäß auf einem dafür vorgesehenen Parkplatz neben der Louisenstraße ab. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Unfallflucht beim Ausparken

Unfallort: 61250 Usingen, Am Riedborn (Parkplatz Fitnessstudio)

Unfallzeit: Donnerstag, den 26.10.2023, 15:30 Uhr bis 19:10 Uhr

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Wehrheim parkte ihr Fahrzeug (Grauer Opel Corsa) ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Am Riedborn" in Usingen. Sie parkte unmittelbar rechts neben einem unbekannten Verkehrsteilnehmer. Beim Ausparken aus der Parklücke beschädigte dieser den parkenden Corsa. An diesem entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Die Polizei Usingen, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell