PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Taxifahrer in Oberursel geprellt und geschlagen +++ Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Verletzt +++ Unfallflucht in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Taxifahrer geschlagen und geflüchtet, Oberursel (Taunus), Kleine Schmieh, Freitag, 27.10.2023, 00:54 Uhr

(jn)In Oberursel wurde in der zurückliegenden Nacht ein Taxifahrer von einem unbekannten Fahrgast angegriffen und geprellt. Um 00:10 Uhr sei der Täter in Wiesbaden in das Taxi des Geschädigten gestiegen und habe sich nach Oberursel fahren lassen. Hier sei es an der Anschrift "Kleine Schmieh" zu Streitigkeiten bezüglich des Fahrpreises gekommen, woraufhin der Unbekannte den 46-jährigen Dienstleister ins Gesicht schlug und wegrannte. Im Rahmen der Verfolgung des Fahrgastes kam es zu weiteren Angriffen auf den Geschädigten, bis der Täter unerkannt und in unbekannte Richtung flüchten konnte. Er soll kräftig und etwa 1,90 Meter groß gewesen sein und ein schwarzes Hemd, eine schwarze Jacke und blaue Jeans getragen haben. Zudem sprach er laut dem Geschädigten mit irischem Akzent.

Die Polizei in Oberursel ermittelt und nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten,

Bundesstraße 456, Wehrheim, Donnerstag, 26.10.2023, 14:23 Uhr

(jn)Auf der B 456 bei Wehrheim kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt und drei Pkw beschädigt wurden. Der Unfallaufnahme folgend befuhr eine 19-jährige Wehrheimerin am Steuer eines Audi um 14:23 Uhr die B 456 aus Usingen in Fahrtrichtung Bad Homburg. An der Einmündung B 456 / Usinger Straße beabsichtigte die Fahranfängerin nach links auf die Usinger Straße abzubiegen, wobei sie einen entgegenkommenden Kia übersah, an dessen Steuer ein 30-jähriger Mann saß. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge und der Audi kollidierte noch mit dem BMW eines 40-Jährigen, der von der Usinger Straße nach rechts auf die B 456 in Richtung Usingen einbiegen wollte. Sowohl die 19-Jährige als auch der 30-Jährige mussten mit leichteren Verletzungen in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Zudem geriet der Kia kurzzeitig in Brand, musste gelöscht und ebenso abgeschleppt werden wie der Audi. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 24.000 Euro.

3. Unfallfahrer fährt weiter,

Bad Homburg, Gonzenheim, Zeppelinstraße, Donnerstag, 26.10.2023, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(eh)Am vergangenen Donnerstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bad Homburg-Gonzenheim, bei dem der Unfallfahrer die Flucht ergriff. Ein 56-jähriger Fahrzeugbesitzer stellte seinen Toyota gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz der Hochtaunus-Kliniken in der Zeppelinstraße ab. Als er gegen 18.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine vordere Stoßstange beschädigt worden war. Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer musste diese zuvor beim Ein- oder Ausparken touchiert haben. Ohne den entstandenen Schaden anzuzeigen, entfernte sich die unbekannte Person vom Unfallort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 3.000 EUR.

Beobachter des Unfalles werden gebeten, sich unter der (06172/ 120-0) bei der Polizei in Bad Homburg zu melden.

4. Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

