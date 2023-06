Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl aus Registrierkasse

Pirmasens (ots)

Bereits am Samstag kam es in einem Markt in Pirmasens zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Täter bat den Kassierer, ihm bei der Suche nach einem bestimmten 50-Euro-Schein mit D-Nummer zu helfen. Nachdem die Suche erfolglos blieb, wurde beim Kassenabschluss das Fehlen von über 1000 Euro festgestellt.

