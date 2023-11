POL-HG: +++ Verdächtiger Gegenstand in Bad Homburg+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Großkontrolle an der Autobahn, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 02.11.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (wie) Am Donnerstag hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls eine Großkontrolle unter dem Themenschwerpunkt "Verhinderung des Wohnungseinbruchs" an der A3 bei Wiesbaden durchgeführt. Knapp 100 Einsatzkräfte in Uniform und Zivil waren von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Einsatz, um ...

mehr