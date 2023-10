Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Baumarkt

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Baumarkt in der Auestraße. Der unbekannte Täter brach ein Vorhängeschloss auf und gelangte so in den Innenraum eines Metallkäfigs.

Aus dem Innenraum wurden mehrere Gasflaschen entwendet. Anschließend flüchtete der Täter mit einem silbernen Opel Meriva. Schadenshöhe wird auf einem mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt ein silbernes Fahrzeug im Bereich der Auestraße feststellen konnten oder andere sachdienliche Hinweise zur Straftat geben können, sollen sich bitte per Telefon an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei in Speyer wenden

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell