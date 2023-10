Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Harthausen (ots)

Am 27.10.2023 wurde der Polizei Speyer in Harthausen in der Speyerer Straße 91, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Bisher unbekannte Täter hebelten vermutlich mittels Schraubendreher die Haustür auf. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld und Schlüssel. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 9500EUR. Der Einbruch dürfte sich in den letzten drei bis vier Tagen ereignet haben.

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Straftat geben? Die Polizei bittet Zeugen sich per Telefon an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

