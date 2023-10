Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Buttersäure Angriff

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, beschädigten bisher unbekannte Täter ein Studio in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer. Dabei schlugen die in schwarz gekleidete Personen mit einem unbekannten Gegenstand auf die aus Glas bestehende Eingangstür ein. Im Objekt selbst wurde dann der Eingangsbereich mit Buttersäure überschüttet. Eine sofortige Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Aufgrund der extremen Wirkung konnte das Objekt lediglich durch die Feuerwehr begangen werden. Eine Schadenshöhe lässt sich bisher noch nicht beziffern. Aufgrund vorhandener und sichergestellter Videoaufzeichnungen, können die Täter wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Schwarzes Kapuzenoberteil, schwarze Jogginghose, weiße Tennissocken, dunkle Nike Schuhe mit weißem Nike Zeichen Täter 2: Schwarzes Kapuzenoberteil, schwarze Jogginghose, weiße Schuhe,

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Straftat geben? Die Polizei bittet Zeugen sich per Telefon an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

