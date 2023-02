Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug beschädigt - grauer Toyota Yaris flüchtig

Trier-Ruwer (ots)

Am 17.02.2023, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 17:00 wurde in der Rheinstraße in Trier-Ruwer, ein PKW, Mercedes durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Kenn, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auf Grund des aufgefundenen Außenspiegels des flüchtenden PKW, dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen grauen Toyota Yaris handeln. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell