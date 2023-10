Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Riskanter Kavaliersstart mit Folgen für die Verkehrssicherheit

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr startete ein schwarzer hochmotorisierter PKW der Marke Daimler aus dem Stand an der Kreuzung Iggelheimer Straße / Landwehrstraße mit Vollgas und lautem Auspuffgeräusch. Im weiteren Verlauf befuhr er die Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte und die Lina-Sommer-Straße, wobei er weiter stark beschleunigte und mit durchgehend erheblich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Eine Polizeistreife wurde auf die Fahrmanöver des Daimler aufmerksam, scheiterte aber aufgrund der hohen Geschwindigkeiten im innerörtlichen Straßennetz zunächst an dessen Verfolgung. Gegen 04:20 Uhr entdeckten Polizeibeamte das mutmaßliche Tatfahrzeug geparkt in der Burgstraße und versuchten, zwei beim Fahrzeug befindliche junge Männer zu kontrollieren. Die jungen Männer rannten zunächst davon. Die Polizeibeamten konnten allerdings Beide im Nahbereich ergreifen. Es handelte sich bei ihnen um den 23-jährigen mutmaßlichen Fahrer sowie einen 19-jährigen mutmaßlichen Beifahrer. Der 23-Jährige gab sich zunächst erfolglos als ein Verwandter aus, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem lagen Anhaltspunkte für eine Cannabisbeeinflussung bei ihm vor, die ein Urintest letztlich bestätigte. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und durchsuchten das Fahrzeug. Hierbei stellten sie im Innenraum zwei Behältnisse fest, die geringe Anhaftungen von Kokain aufwiesen. Nach der Sicherstellung der Behältnisse untersagten die Beamten die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Strafverfahren, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Durchführung eines verbotenen KFZ-Rennens ein. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Personen- oder Sachschäden entstanden nicht.

Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte um Mitteilung mutmaßlicher Gefährdungssituationen oder Schäden, die infolge des Fahrverhaltens eines schwarzen Daimler AMG mit HP-Kennzeichen entstanden sind, per Telefon an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

