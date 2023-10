Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Taschendiebstahl in Discounter

Speyer (ots)

Am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße den Geldbeutel aus der Gesäßtasche eines 63-Jährigen, der dies erst an der Kasse feststellte. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Im Geldbeutel befanden sich etwa 200 Euro, sowie der Personalausweis und der Führerschein des Mannes.

Wer hat die Tat im LIDL beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell