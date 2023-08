Polizei Hagen

POL-HA: Ehepaar kommt nach Einbruch nicht mehr in die eigene Wohnung

Hagen-Boele (ots)

Als ein Ehepaar am Mittwoch (02.08.) in seine Wohnung in der Hagener Straße gehen wollte, konnten die beiden Mieter ihre Tür nicht mehr öffnen. Das Paar stellte fest, dass es zu einem Einbruch gekommen war und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten steckte der Zylinder lose in der geschlossenen Wohnungseingangstür. Er war augenscheinlich gebrochen. Die Tür konnte ohne Weiteres nicht geöffnet werden, sodass die Feuerwehr hinzugezogen werden musste. Die Polizisten betraten anschließend die Wohnung. Sie war durchwühlt, Täter konnten nicht angetroffen werden. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Der Zeit des Einbruchs konnte auf den Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Sie können sachdienliche Angaben machen? Dann wenden Sie sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (arn)

