Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Hagenerin begeht mehrere Straftaten

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Fuhrparkstraße fuhr eine 28-Jährige zunächst unter Alkoholeinfluss gegen einen Findling, anschließend verletzte sie ihren Lebensgefährten bei einem Streit mit einem Messer an der Hand, griff Polizeibeamte an und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Am Mittwoch (02.08.) war die Hagenerin gegen 19.30 Uhr mit ihrem Verlobten in einem Toyota unterwegs. Während der Fahrt sei es zu einem Streit gekommen, plötzlich habe die 28-Jährige angehalten und den 42-Jährigen geschlagen und mit einem kleinen Messer verletzt. Der Hagener musste seine hoch aggressive Partnerin bis zum Eintreffen der Polizei am Auto fixieren. Auch im Beisein der Beamten blieb die Frau weiter hoch aggressiv.

Sie schrie den 42-Jährigen an, beschimpfte ihn und warf mit einem Schlüsselbund nach ihm. Darüber hinaus stürmte sie schreiend und mit erhobenen Armen Richtung ihres Verlobten und eines Polizisten. Die Beamten konnten den Angriff unterbinden, die Hagenerin begann jedoch mit beiden Fäusten wahllos in ihre Richtung zu schlagen. Dabei verfehlte sie die Köpfe nur um wenige Zentimeter. Die Einsatzkräfte mussten die Frau zu Boden bringen. Auch hier schlug und trat sie um sich, sie versuchte mehrfach einem Beamten in die Hände zu beißen. Mithilfe weiterer Unterstützungskräfte konnte die 28-Jährige schließlich in den Streifenwagen gebracht und zum Polizeigewahrsam gefahren werden. Während der Fahrt drohte die Frau damit, die Beamten umzubringen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte die Hagenerin ab. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Der 42-jährige Verlobte der Frau war an der Hand leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Einsatzkräfte der Polizei blieben dienstfähig. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand sowie Bedrohung. (arn)

