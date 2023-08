Polizei Hagen

POL-HA: Cannabispflanzenteile in Problemimmobilie gefunden

Hagen-Haspe (ots)

Während der Kontrolle von Problemimmobilien fanden Polizeikräfte des Bezirksdienstes am Dienstag (01.08.) in den Dachbodenräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in Haspe eine nicht unerhebliche Menge an Cannabispflanzenteilen. Weiterhin befanden sich dort Geräte und sonstige Dinge, mit denen Cannabispflanzen in einem Wohnraum angebaut werden können. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes war auf dem Dachboden auf einen 37-Jährigen gestoßen und nahm Cannabisgeruch wahr. Nachdem er die Einsatzkräfte der Polizei hinzuzog, fanden die Beamten auf der Ablage eines Couchtisches zunächst eine Plastiktüte, die augenscheinlich mit Cannabisblüten gefüllt war. Im weiteren Verlauf stießen die Polizisten auf mehrere Cannabispflanzenteile in nicht geringer Menge.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird der Dachboden ausschließlich von einem 37-Jähigen Hausbewohner genutzt. Aufgrund der augenscheinlichen Menge der Betäubungsmittel sowie der Auffindesituation ist davon auszugehen, dass der Hagener nach dem Anbau der Betäubungsmittel mit diesen handelt. Die Drogen wurden durch die Polizei sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahmen die Einsatzkräfte den 37-Jährigen vorläufig fest. Er wird am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell