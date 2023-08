Polizei Hagen

POL-HA: Mann läuft mit Luftgewehr an vielbefahrener Straße entlang

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizisten trafen im Bereich der Weststraße am Mittwoch (02.08.) einen Hagener an, der mit einem geschulterten Luftgewehr zu Fuß unterwegs war. Gegen 17.40 Uhr war der Mann, der an einer vielbefahrenen Hauptstraße entlang ging, mehreren Personen aufgefallen, die die Polizei verständigten. Die Einsatzkräfte sprachen den 35-Jährigen umgehend an. Dieser verfügte über keinen Waffenschein. Eine Tasche für den sicheren Transport des Gewehrs hatte er ebenfalls nicht, er führte jedoch eine Packung Munition sowie eine selbstgezeichnete Zielscheibe auf einem Blatt Papier mit sich. Der Mann gab an, dass Luftgewehr erworben zu haben, er wolle dieses nun im Wald ausprobieren. Der 35-Jährige gab an nicht zu wissen, dass er das Luftgewehr nicht in der Öffentlichkeit führen darf und es auch verboten ist damit im öffentlich zugänglichen Wald zu schießen. Die Polizisten stellten das Luftgewehr sicher und fertigten eine Strafanzeige. (arn)

