Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 26.10.223, gegen 11:30Uhr, kam es im Ortsteil Iggelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 89-jährigen Autofahrerin und einer 81-jährigen Radfahrerin. Die 89-Jährige aus Böhl-Iggelheim befuhr die Straße Am Schwarzweiher in Richtung L528. Als sie in die Einmündung einfuhr, übersah sie die von rechts kommenden und bevorrechtigte Radfahrerin, die den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte, verletzte sich glücklicherweise nur leicht und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

