Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall - Vorfahrt missachtet

Speyer (ots)

Am 26.10.2023 kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Industriestraße. Eine 32-jährige Autofahrerin befuhr die Industriestraße in Richtung Stockholmer Straße. Im Kreuzungsbereich Industriestraße / Karl-Leiling-Allee / B39 bog eine 38-jährige Autofahrerin von der Karl-Leiling-Allee nach rechts in die Industriestraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der 32-Jährigen, welche durch das Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren" angezeigte wurde. An den kollidierten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell