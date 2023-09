Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte gesucht

Friedrichshafen/Singen/Waldshut/Bad Säckingen (ots)

Die Bundespolizei sucht mögliche Geschädigte, die im IRE 3 von Friedrichshafen in Richtung Basel Badischen Bahnhof durch einen Mann belästigt worden sein sollen.

Ein bislang Unbekannter soll sich am Mittwoch (13.09.2023) im IRE 3 (Zugnummer 3064) zwischen 17:40 Uhr und 18:48 Uhr wiederholt gezielt neben allein reisende Frauen in 2er-Sitzen gesetzt haben. In mindestens einem Fall soll er sich neben eine Frau gesetzt und diese immer wieder angesprochen haben, obwohl diese kein Interesse an einer Unterhaltung zeigte. Zudem soll er sie, vor dem Ausstieg am Bahnhof Bad Säckingen, nur nach mehrfacher Aufforderung aus dem 2er-Sitz in den Gang habe gehen lassen. Der Mann, der eine schwarze Hose, schwarze Jacke und weiße Turnschuhe trug und eine Glatze hatte, verließ den Zug am Bahnhof Bad Säckingen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere die Frauen, neben die sich der Mann gesetzt hat, werden gebeten sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzten. Personen die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell