Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stoppt auf BAB 5 Mann mit falschem Ausweis

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 44-Jähriger wies sich bei der Kontrolle mit einem gefälschten Ausweis aus und scheiterte mit seinem Täuschungsversuch. Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Am Dienstagabend, den 12. September 2023 geriet der Mann auf der BAB 5 bei Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der zuvor aus Frankreich eingereiste Mann legte eine gefälschte bulgarische Identitätskarte vor, bei der die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale feststellten. Der laut eigenen Angaben türkische Staatsangehörige, wird sich wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Nach Sicherstellung des gefälschten Dokumentes erfolgte eine Weiterleitung an die Ausländerbehörde.

