Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzungsdelikt im Regionalexpress bei Albbruck

Albbruck (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich in einem Regionalexpress von Waldshut nach Basel ereignet haben soll.

Am Montag, den 11. September 2023, gegen 22:39 Uhr, soll es im Zug RE 3074 zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Der 22-jährige Geschädigte stieg zuvor im Bahnhof Waldshut in den Zug. Kurz vor dem Zughalt in Albbruck, soll er von einem bislang unbekannten Mann erst auf den Brustkorb geschlagen und danach mit einem Kopfstoß im Gesicht verletzt worden sein. Der Tatverdächtige soll danach mit seiner Begleiterin in Albbruck den Zug verlassen haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

