POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug brennt auf Autobahn

Kämpfelbach (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Bilfingen eingedrungen und nahmen unter anderem ein Fahrrad an sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr, über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in den Keller des in der Uferstraße gelegenen Anwesens. Im weiteren Verlauf ...

mehr