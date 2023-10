Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am 26.10.2023 gegen ca. 18:50 Uhr fuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz eines Discounters in die Franz-Kirrmeier-Straße ein. Hierbei bemerkte er einen ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Otterstadt fahrenden 54-jährigen Fahrradfahrer zu spät. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich am Bein. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell