POL-RE: Bottrop: 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots) - Nach zwei Einsätzen in einem Mehrfamilienhaus an der Ketteler Straße geht die Polizei von versuchter bzw. vollendeter schwerer Brandstiftung aus. Verletzt wurde bislang niemand. Die Ermittler der Kripo bitten die Bevölkerung um Hinweise, die sie unter der Tel 0800 2361 111 entgegen nehmen. Am Samstagmittag (20.05.) brannten Zeitschriften im ...

mehr