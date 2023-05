POL-RE: Waltrop: Polizei sucht Zeugen nach Bränden an der Ketteler Straße

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Unbekannte brachen in ein Haus an der Ahornstraße ein. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Sie durchsuchten und durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck und mehrere Armbanduhren. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Freitag, zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr. In der Nacht ...

