Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge Frau leblos aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Recklinghäuser Polizei:

Heute Morgen (ca. 7 Uhr) wurde auf dem Schulhof einer Schule in Recklinghausen Süd eine junge Frau leblos aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der mittlerweile identifizierten 19-jährigen Recklinghäuserin bestätigen. Seitens der Polizei wurde eine Mordkommission eingesetzt, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Zur Feststellung der Todesursache wurde eine Obduktion am heutigen Tag angesetzt. Gefunden wurde die 19-Jährige von Schülern der Schule, die nun, sowie auch die Angehörigen der Verstorbenen, von Seelsorgern betreut werden. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Staatsanwältin Große-Kreul

Für die Polizei Recklinghausen: EKHK Besten

