Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte brachen in ein Haus an der Ahornstraße ein. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Sie durchsuchten und durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck und mehrere Armbanduhren. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Freitag, zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr.

In der Nacht zu Sonntag (21.05.) versuchten zwei unbekannte Männer gegen 1 Uhr in ein Kaffee an der Große Geldstraße einzubrechen. Sie machten sich an der Eingangstür zu schaffen und versuchten sie aufzuschieben. Allerdings ließen sie aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Ein aufmerksamer Zeuge beschrieb die Männer wie folgt: 1. schwarzes Cappy, schwarze Jacke, schwarze Hose 2. Stirnglatze, schwarze Jacke, helle Hose, dunkle Schuhe, trug eine Tasche in der rechten Hand

Die Ermittlungen der Kripo zu den Einbruchsdelikten in der Recklinghäuser Innenstadt dauern weiter an. Auch hier werden die Kolleginnen und Kollegen einen Zusammenhang zu den vorgelagerten Taten prüfen.

Marl

Am Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Lipper Weg ein. Zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr hebelten sie die Wohnungstür auf und traten ein. Mit etwas Bargeld und Schmuck entkamen sie jedoch unerkannt.

Bottrop

An der Freiherr-vom-Stein-Straße verschafften sich Einbrecher am Freitag Zugang zu einer Erdgeschosswohnung, indem sie das auf Kipp stehende Fenster öffneten. Sie durchwühlten einige Räume auf der Suche nach Wertsachen und flüchteten dann unerkannt von dort. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werde. Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich von 19 Uhr bis 23 Uhr.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitagvormittag und Samstagmorgen brachen Unbekannte über ein Fenster, das sie einschlugen, in ein Haus ein. Sie durchsuchten beinahe alle Räume nach Diebesgut und flüchteten dann unerkannt von der Bunsenstraße. Ob die Täter Beute machten, kann noch nicht gesagt werden.

Am Wochenende wurde in eine Schule an der Lange Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten mehrere Scheiben und durchsuchten Schränke und Schubladen in einem Klassenraum. Außerdem haben die Täter offenbar einen Feuerlöscher entleert. Die Tat passierte zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell