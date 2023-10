Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Brand eines Pkw - Zeugenaufruf

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 29.10.2023 gegen 02:19 Uhr, kam es in Frankenthal, Am Strandbad, auf dem dortigen Parkplatz, zum Vollbrand eines Pkw. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell