Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff am Bahnhof

Erfurt (ots)

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren dachten sich nichts Böses, als sie in der Nacht zu Montag am Bahnhof etwas aßen. Ein 25-Jähriger hatte die beiden ins Auge gefasst und begann diese anzupöbeln. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Plötzlich schlug der Unruhestifter dem gleichaltrigen Mann in das Gesicht. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Kurzzeitig entfernte sich der Angreifer, kehrte dann aber zu den Beiden zurück. Nun schlug er auch dem 24-Jährigen in das Gesicht, der dabei leicht verletzt wurde. Sein Begleiter musste aufgrund seiner Verletzung in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (SE)

