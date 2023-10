Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartengrundstück

Landkreis Sömmerda (ots)

Erfolgreich waren Einbrecher in Walschleben als sie sich auf einem Gartengrundstück austobten. Zunächst hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zum Garten verschafft. Dort hatten sie sich an der Tür der Gartenlaube zu schaffen gemacht und brachen diese auf. Die Langfinger steckten diverses Bauwerkzeug und ein Notstromaggregat im Gesamtwert von 1.500 Euro ein. Anschließend ergriffen die Diebe unerkannt die Flucht. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Aufgefallen war der Einbruch dem Besitzer des Gartengrundstücks am Sonntagvormittag. Er informierte umgehend die Polizei. (SE)

