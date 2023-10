Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Betäubungsmittel auf Reise

Erfurt (ots)

Mit einer größeren Menge Betäubungsmittel in der Tasche erkundigte sich Sonntagabend ein 27-Jähriger am Hauptbahnhof bei der Bundespolizei nach dem Fahrplan. Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Mannes entschieden sich die Polizisten dazu eine Kontrolle durchzuführen. Dabei stellten die Beamten über 500 Gramm Betäubungsmittel bei dem Mann fest. Statt seine eigentliche Reise anzutreten, verbringt der Mann nun die nächste Zeit in einer Zelle. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (SE)

