Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spiel mit dem Feuer

Erfurt (ots)

Gleich mehrfach beschäftigten diverse Brandgeschehen am Wochenende die Erfurter Polizei und die Feuerwehr. Zunächst hatten Unbekannte am Sonntagnachmittag im und um den Bereich des Venedig mehrere Kleinmüllbehälter sowie zwei Mülltonnen angezündet. Hierbei brannte eine Hausmülltonne komplett ab. Bei sechs weiteren Abfallbehältern konnte Schlimmeres durch zeitnahes Löschen verhindert werden. Die Täter flüchteten unerkannt und konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Später am Sonntagabend brannte es dann im Erfurter Norden in einer Erdgeschosswohnung im Bereich der Berliner Straße. Hier hatte eine Waschmaschine im Badezimmer Feuer gefangen und das Badezimmer sowie die restliche Wohnung unter anderem durch starke Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Da Haushaltsgeräte im Regelfall von selbst nicht in Brand geraten und der, glücklicherweise unverletzte, Wohnungsbesitzer entscheidende Hinweise geben konnte, erhärtete sich schnell der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. In diesem Zusammenhang konnte ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger, welcher kurz zuvor in der Wohnung zu Besuch gewesen sein soll, bekannt gemacht und wenig später vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Aktuell ist die Wohnung nicht bewohnbar, weitere Evakuierungsmaßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell