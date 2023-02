Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Rodalber Straße - beschädigter Pkw wird gesucht

Am Dienstag, um 14:50 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pirmasenserin mit einem Ford Fiesta die Rodalber Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 19 kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten Pkw. Dabei wurde ihr eigener Außenspiegel beschädigt. Die Fahrerin konnte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht sofort anhalten und drehte nach einigen Metern. Als sie zur Unfallstelle zurückkam, war der mutmaßlich beschädigte Pkw, zu dem keine näheren Angaben vorliegen, bereits weggefahren.

Die Polizei sucht nun den Fahrer/Halter des unbekannten und vermutlich beschädigten Pkws. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

