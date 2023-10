LPI-EF: Bombendrohung an Schule

Erfurt (ots) - Am Sonntagabend, den 22.10.2023 fand auf dem Erfurter Anger eine angemeldete Versammlung mit pro-palästinensischen Hintergrund statt. An der Kundgebung beteiligten sich bis zu 400 Personen unter dem Motto: "Frieden im Nahen Osten - Für ein Ende des Krieges in Gaza". Vor Versammlungsbeginn kam es zu einer Störung durch einen 52-jährigen Erfurter. Der Passant bespuckte ein auf dem Boden ausgebreitetes Transparent und äußerte ausländerfeindliche Parolen. ...

