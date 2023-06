POL-HX: Grüner Traktor mit roter Arbeitsmaschine gesucht

Bad Driburg (ots) - Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Unfall in eine Spezialklinik geflogen. Dieser ereignete sich am Dienstagnachmittag, 06.06.2023, gegen 16:35 Uhr in Bad Driburg an der Einmündung Dringenberger Straße und der Straße "Am Siedlerplatz." Eine 22-jährige Bad Driburgerin beabsichtigte mit ihrem ...

