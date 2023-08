Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht und Widerstand + Straftaten rund ums Auto + Kabel und Werkzeugdiebstahl + Knallgeräusche + Verdächtige Person + Einbruch + Fahrraddiebstahl + Unfallflucht am Hetgesborn

Friedberg (ots)

Nieder-Mörlen - Unfallflucht und Widerstand

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin muss sich demnächst wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss und wegen Widerstands verantworten. Sie und ihre 25 Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt. An dem benutzten Auto entstand vermutlich ein Totalschaden.

Als die Polizei am Freitag, 04. August, um kurz nach 04 Uhr an der Einmündung Frankfurter Straße Theresienstraße ankam, stand dort ein stark beschädigter grüner Opel ohne Kennzeichen. Am Steuer saß teilnahmslos und scheinbar benommen die 21Jährige. Im Auto befanden sich noch die Mitfahrerin und das offenbar demontierte Kennzeichen. Der nicht mehr fahrbereite Wagen hatte einen gravierenden Frontschaden, einen platten linken Vorderreifen und Schäden auf der gesamten Beifahrerseite. Die sichtlich alkoholisierte junge Frau machte letztlich keinerlei Angaben, folgte den Weisungen der Polizei nicht und sperrte sich letztlich gegen die unumgängliche Festnahme zur Durchführung der Blutprobe. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es zuvor offenbar einen Unfall an der Verkehrsinsel in Höhe des Kaufland-Marktes in der Frankfurter Straße gegeben haben könnte. Dort kollidierte der Opel mutmaßlich mit einem Verkehrsschild auf der Insel. Für die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs gibt es bislang keine Kenntnisse. Die Polizei Fiedberg sucht Zeugen. Wem ist der grüne Kleinwagen von Opel mit dem Friedberger Kennzeichen in der Nacht zum Freitag aufgefallen? Wer kann Angaben zur Fahrweise und zur Fahrerin des Autos machen? Wer hat eventuell den Unfall gesehen oder aber das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031 6010.

Ortenberg - Autoscheibe eingeschlagen - Geldbeutel gestohlen

Ein Dieb machte am Freitag, 04. August, zwischen Mitternacht und 07.15 Uhr kurzen Prozess. Er schlug eine Seitenscheibe des in der Sudetenstraße abgestellten schwarzen VW Passat ein und stahl die darin liegende Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen und Bankkarten. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042 96480.

Friedberg - Stein unter zerstörter Scheibe und Auto verkratzt

Unmittelbar hinter dem Auto lag ein 10 x 20 Zentimeter großer Stein. Vermutlich zertrümmerte ein noch unbekannter Täter damit die Heckscheibe.Aus dem betroffenen weißen Renault Capture fehlt nach ersten Prüfungen nichts. Das auto stand zur Tatzeit am Donnerstag, 03. August, zwischen 18 und 21 Uhr in einer Parkbucht gegenüber dem Anwesen Vorstadt zum Garten 54a. Der Schaden am Renault beträgt mehrere Hundert Euro. Möglicherweise kam es auch aufgrund des Krachs und auftauchender Zeugen zu keinem weiteren Vorgehen. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zwischen 19 Uhr am Dienstag und 16.50 Uhr am folgenden Mittwoch, 02. August, kam es in der Fauerbacher Straße zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Auto. Ein noch unbekannter Täter verkratzte einen vor dem Anwesen Nr. 85 geparkten schwarzen Skoda Fabia vorne links und verursachte ebenfalls einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den geschilderten Fällen bitte an die Polizei Friedeberg, Tel. 06031 6010.

Friedberg - Kabel und Werkzeugdiebstahl auf der Baustelle

Zwischen dem Verlassen am Donnerstag und dem Wiederbeginn der Arbeit auf dem Neubaugelände Fauerbacher Straße Ecke Dorheimer Straße am Freitag, um kurz vor 08 Uhr kam es dort zu einem Diebstahl von Werkzeugen, Baumaschinen und Kupferkabeln. Der oder die Täter durchtrennten und stahlen von der Baustelle Kabel im Gesamtwert von mindestens 8000 Euro. Vermutlich die gleichen Täter drangen dann in die Tiefgarage ein, brachen ein dortiges Maschinenlager auf und versuchten es erfolglos an einem weiteren. Aus dem einen Lager fehlen diverse Baumaschinen im Wert von zwischen 5 und 6000 Euro. Die Kripo in Friedberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Nacht, bzw. ab dem Arbeitsende am Donnerstag Bewegungen auf der Großbaustelle wahrgenommen und kann Angaben dazu machen? Wer hat in der Zeit Verladearbeiten gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Kripo Friedberg, Tel. 06031 6010.

Rosbach v.d. Höhe - Knallgeräusche

Was war in der Nacht zum Freitag, 04. August, gegen Mitternacht nahe der Taunusstraße los? Ein Anwohner meldete drei laute Knallgeräusche und wenig später ein Auto hochtourig wegfahren. Der Zeuge konnte leider weder zu Personen noch zu dem Fahrzeug weitere Informationen liefern. Die Polizei fahndete rund um die Taunusstraße konnte aber weder Personen noch Fahrzeuge antreffen oder sonstige Vorfälle entdecken, die Rückschlüsse auf die gehörten Geräusche zulassen würden. Wer hat diese Geräusche noch gehört? Wer hat dabei Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Friedberg - Verdächtige Person

Aufgrund vorliegender Informationen bittet die Polizei Friedberg um Hinweise, die zur Identifizierung eines jungen, hell gekleideten Mannes mit Basecap und schwarzer Umhängetasche führen könnten. Dieser Mann fiel am Freitag, 04. August, um kurz nach 01 Uhr in der Nacht, in der Nieder-Wöllstädter-Straße auf, bei dem Versuch auf, ein unter einem Carport abgestellten Pkw zu öffnen. Der Versuch blieb in diesem Fall ohne Erfolg. Als am Ortseingang eine Person, auf welche die Beschreibung grob passte, den Streifenwagen erblickte, ergriff diese sofort die Flucht und blieb verschwunden. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Glauberg - Einbruch in Kellerwohnung in der Ladestraße

Beim Einbruch in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ladestraße erbeuteten der oder die Täter Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Kripo Friedberg hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war am Donnerstag, 03. August, zwischen 06 und 18 Uhr. Der oder die Täter durchwühlten das Schlafzimmer und brachen noch in der Wohnung eine Geldkassette auf. Neben dem Bargeld befinden sich unter der Beute ein Goldring und eine goldene Halskette mit fünf Medaillen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen? Wem sind fremde Personen im Haus oder in unmittelbarer Nähe aufgefallen? Wo sind plötzlich ein "neuer" Goldring oder die auffällige Kette aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Friedberg, Tel. 06031 6010.

Bad Nauheim - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 03. August, zeigte der Vater den Diebstahl des Mountainbikes seines minderjährigen Sohnes an. Das Rad stand demnach verschlossen auf dem Gelände der Ernst-Ludwig-Schule am Sohlgraben. Der Diebstahl war wohl bereits am Freitag, 21. Juli, zwischen 08 und 14 Uhr. Von dem gestohlenen schwarz blauen Btwin Rockrider ST 100 im Wert von etwas über 300 Euro gibt es bis heute keine Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Butzbach - Schaden am grauen Opel Insignia - Unfallflucht am Hetgesborn

Bei einer Unfallflucht entstand an der Front, genauer an der Stoßstange und den Frontsensoren ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro. Der betroffene graue Opel Insignia Grand Sport mit SLS-Kennzeichen parkte zur Unfallzeit zwischen 16.50 Uhr am Mittwoch und 11.15 Uhr am folgenden Donnerstag, 03. August auf einer einzelnen Parkfläche am Straßenrand parallel zur Fahrbahn vor dem Anwesen Am Hetgesborn 15. Als der Fahrer den Wagen wieder benutzte, signalisierte das Auto Einschränkungen der Fahrassistenzsysteme. Bei der Nachschau bemerkte er den mutmaßlichen Unfallschaden. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Straße Am Hetgesborn ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten grauen Auto gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Hinweise bitte an die Polizei Butzbach, Tel. 06033 70430.

Martin Ahlich

Rückfragen zu den heutigen Presseinformationen bitte unter Tel. 06421 406 120.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell