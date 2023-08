Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Audi aufgebrochen + ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt + Kratzer in Skoda

Friedberg (ots)

Nidda- Audi aufgebrochen

In der Leichthammerstraße schlugen Unbekannte gestern (01.08.2023) die Scheibe eines Audis ein und griffen in das Fahrzeuginnere. Nachdem sie die hintere linke Seitenscheibe zerstört hatten, schnappten sich die Diebe eine Geldbörse und ein Mobiltelefon von der Rücksitzbank des blauen A6. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr an dem Audi zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Wölfersheim - ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt

Gestern Morgen (01.08.2023) kontrollierten Friedberger Polizisten einen 30-jährigen Opel-Fahrer. Gegen 05:15 Uhr hielten sie ihn in der Biedrichstraße an. Einen Führerschein konnte der aus der Wetterau stammende Mann nicht vorzeigen, der wurde ihm bereits in der Vergangenheit nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Nidda- Kratzer in Skoda

In den Fahrzeuglack eines blauen Skoda trieben Unbekannte, zwischen 17:00 Uhr am Montag (31.07.2023) und 08:30 Uhr am Dienstagmorgen, Kratzer ein. Der Fabia parkte in diesem Zeitraum in der Leichthammerstraße. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel.: (06042) 964818-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell