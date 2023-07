Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen v. 29.07.2023

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Bei einem Verkehrsunfall in Hatten werden am Freitagabend, den 28.07.2023, zwei Personen leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Mann aus Großenkneten befährt gegen 23:15 Uhr die Bremer Straße - aus Oldenburg kommend - in Richtung Delmenhorst. In Höhe der Kreuzung Hatter Landstraße / Bremer Straße kommt der 18-jährige nach links von der Fahrbahn ab und, auf der linken Fahrzeugseite liegend, auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Durch den Unfall werden der Fahrzeugführer und der 20-jährige Beifahrer aus der Gemeinde Hatten leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung werden beide Männer durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW ist infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

