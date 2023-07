POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham v. 29.07.2023

Delmenhorst (ots) - Ein 13-jähriger Junge hat am Donnerstag, 27. Juli 2023, mit einem Pkw einen Verkehrsunfall in Ovelgönne verursacht und dabei leichte Verletzungen erlitten. Der Junge aus Stadland befuhr gegen 16:15 Uhr mit einem Kleinwagen die Straße "Nordpol" in Richtung Schweierfeld. In einer scharfen ...

