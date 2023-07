Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne +++ Beim leicht verletzten Fahrer handelt es sich um ein Kind

Delmenhorst (ots)

Ein 13-jähriger Junge hat am Donnerstag, 27. Juli 2023, mit einem Pkw einen Verkehrsunfall in Ovelgönne verursacht und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Der Junge aus Stadland befuhr gegen 16:15 Uhr mit einem Kleinwagen die Straße "Nordpol" in Richtung Schweierfeld. In einer scharfen Rechtskurve kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber selbständig aus dem erheblich beschädigten Pkw befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und schließlich in die Obhut von Angehörigen übergeben.

Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro.

