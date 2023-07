Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs +++ Tatverdächtiger ermittelt

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes ist am Donnerstag, 27. Juli 2023, ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Das Pedelec konnte an die Geschädigte ausgehändigt werden.

Die Geschädigte hatte das Pedelec am Rathausplatz in Delmenhorst verschlossen abgestellt und den Diebstahl am Nachmittag bemerkt. Durch ein verbautes Ortungssystem lokalisierte sie das Fahrrad in der Breslauer Straße und verständigte die Polizei. Hier trafen die Beamten um 17:00 Uhr auf einen 17-jährigen Delmenhorster, in dessen Besitz sich das Fahrrad befand.

Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Das Fahrrad stellten sie sicher und händigten es in der Folge an die Eigentümerin aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell