POL-PDLD: Mit 2,5 Promille unterwegs

Landau (ots) - Am 07.10.2023 kam es in der Weinstraße in Siebeldingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Godramstein geparkt. Gegen 12:45 Uhr hörte eine Nachbarin einen lauten Knall, konnte jedoch auf der Straße kein weiteres Fahrzeug mehr feststellen. Das Fahrzeug des Geschädigten wies eine Beschädigung im Bereich der Vorderachse auf. ...

