Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in mehrere Geschäfte

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in ein Cafe und ein Bekleidungsgeschäft in der Königstraße in Landau. Nach Aufhebelns eines Fensters/ Terrassentür wurden drei komplette Kuchen, Bargeld, Winterjacken und ein Mobiltelefon entwendet. Aufgrund der örtlichen Nähe und der gleichen Tatzeiträume dürfte es sich um die gleichen Täter gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell