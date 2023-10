Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf Anhaltesignale nicht reagiert und das Rotlicht überfahren...

... hat ein 25-jähriger Neustadt/W. am 11.10.2023 um 15:00 Uhr, als er mit einem gemieteten E-Scooter die Winzinger Straße in Richtung Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt befuhr. Der junge Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Beamten und fuhr unvermittelt weiter in Richtung Lichtzeichenanlage Winzinger Straße/ Spitalbachstraße. Hier überfuhr der Fahrer die Lichtzeichenanlage trotz des angezeigten Rotlichtes und bog in die Spitalbachstraße ein. Wenige Meter weiter konnte der Neustadter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund für die "Flucht" des Mannes war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher musste dieser eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle abgeben. Nun kommen auf der 25-Jährigen mehrere Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

